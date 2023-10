Musetti-Hsu oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Yu Hsiou Hsu nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. Il carrarino, testa di serie numero diciassette della manifestazione, ha potuto usufruire di un bye all’esordio. Tra lui ed un terzo turno contro uno tra il bombardiere polacco Hubert Hurkacz oppure l’australiano Thanasi Kokkinakis c’è il taiwanese, proveniente dal tabellone cadetto.

Il numero 184 del ranking mondiale si trova in grande fiducia. Dopo aver vinto due buone partite nelle qualificazioni, infatti, si è preso anche il lusso di superare il primo turno sconfiggendo dopo quasi tre ore il giocatore aussie Max Purcell. Musetti è il chiaro favorito per avanzare nel torneo. Dovrà, tuttavia, prestare particolare attenzione al piccolo asiatico, contro cui ancora non ha incrociato la racchetta in carriera a qualsiasi livello. Il giovane azzurro deve iniziare ad alzare il proprio livello di tennis. In questa fase della stagione, infatti, è chiamato a difendere i tanti punti ottenuti durante lo scorso anno.

