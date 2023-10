NBA, LeBron James verrà gestito durante la pre-season: salta la prima contro Golden State

I Los Angeles Lakers si apprestano a scendere in campo sabato per la prima partita di pre-season contro i Golden State Warriors. Sarà assente LeBron James, che come al solito gestirà il suo fisico in queste settimane di avvicinamento all’inizio ufficiale della stagione. “Abbiamo sei partite di preparazion, spero di poterne giocare almeno la metà“, ha detto il cestista di Akron, che quest’anno sarà sarà il giocatore più anziano della NBA con i suoi 39 anni a dicembre. Darvin Ham, allenatore della franchigia californiana, ha confidato che il suo campione “sarà in salute al 100%. Sembra il LeBron del suo terzo o quarto anno di Nba. Con la squadra che ha a disposizione, non avrà bisogno di essere al massimo delle forze in ogni allenamento e in ogni partita di precampionato”.