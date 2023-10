LIVE – Musetti-Hsu 0-1, secondo turno Masters 1000 Shanghai 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Hsu, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023 (cemento outdoor). Il carrarino, testa di serie numero diciassette della manifestazione, ha potuto usufruire di un bye all’esordio. Tra lui ed un terzo turno contro uno tra il bombardiere polacco Hubert Hurkacz oppure l’australiano Thanasi Kokkinakis c’è il taiwanese, proveniente dal tabellone cadetto. Il numero 184 del ranking mondiale si trova in grande fiducia. Dopo aver vinto due buone partite nelle qualificazioni, infatti, si è preso anche il lusso di superare il primo turno sconfiggendo dopo quasi tre ore il giocatore aussie Max Purcell.

Musetti è il chiaro favorito per avanzare nel torneo. Dovrà, tuttavia, prestare particolare attenzione al piccolo asiatico, contro cui ancora non ha incrociato la racchetta in carriera a qualsiasi livello. Il giovane azzurro deve iniziare ad alzare il proprio livello di tennis. In questa fase della stagione, infatti, è chiamato a difendere i tanti punti ottenuti durante lo scorso anno. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Hsu pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 06.30 italiane (le 12.30 locali) sul Grandstand 2 (al termine dell’altro match di secondo turno tra il tedesco Yannick Hanfmann e lo statunitense Christopher Eubanks).

MUSETTI-HSU 0-1

PRIMO SET – Inizia con un break il giocatore di Taipei: 0-1

PRIMO SET – Sempre in spinta Hsu in questo primo game. Si conquista una palla break.

PRIMO SET – Si parte con Musetti alla battuta.

09:10 – I giocatori stanno ultimando il palleggio di riscaldamento.

09:00 – Buongiorno, amici di Sportface. Lorenzo Musetti è pronto a iniziare la sua avventura nel Masters 1000 di Shanghai. Tra pochi minuti in campo contro il qualificato Hsu.