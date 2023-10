Masters 1000 Shanghai 2023: montepremi e prize money con Sinner, Musetti, Arnaldi e Sonego

Il montepremi ed il prize money del torneo Masters 1000 di Shanghai 2023, evento in programma dal 4 al 15 ottobre. Sarà Carlos Alcaraz a guidare il seeding del torneo cinese, che torna in calendario dopo tre anni di assenza. Si tratta del penultimo torneo 1000 della stagione e in molti vanno alla ricerca dei punti fondamentali per raggiungere le ATP Finals di Torino. I nostri azzurri in main draw sono gli stessi quattro già presenti a Pechino, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, più Fabio Fognini che ha ricevuto una wild card. Il montepremi totale del torneo è di $8.312.473 con il vincitore che si aggiudicherà anche 1000 punti preziosi per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI MASTERS 1000 SHANGHAI 2023

PRIMO TURNO – € 17.626 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 29.173 (25 punti)

TERZO TURNO – € 52.661 (45 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 91.580 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 174.250 (180 punti)

SEMIFINALE – € 333.100 (360 punti)

FINALISTA – € 625.660 (600 punti)

VINCITORE – € 1.192.292 (1000 punti)