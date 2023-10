Sport in tv oggi venerdì 6 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 6 ottobre. Occhi puntati sul tennis con il Masters 1000 di Shanghai (il penultimo 1000 della stagione) che entra nel vivo. Ingresso in gara direttamente al secondo turno, invece, per Lorenzo Musetti: il 21enne di Carrara, n.18 del ranking e 17 del seeding, debutterà contro Yu Hsiou Hsu di Taipei, n.184 del ranking. Occhi puntati anche sugli anticipi di Serie A: Empoli-Udinese e Lecce-Sassuolo. Di seguito, il programma completo.