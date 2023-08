Masters 1000 e Wta Cincinnati 2023: programma e orari mercoledì 16 agosto con Sinner, Musetti, Sonego e Trevisan

Il programma e l’ordine di gioco di mercoledì 16 agosto a Cincinnati, sede del Masters 1000 e del WTA 1000 sul cemento nordamericano. Tanti match e tanti italiani impegnati nella giornata odierna, che si preannuncia davvero ricca di emozioni per i colori azzurri. Grande attesa per Jannik Sinner, che a pochi giorni dal primo 1000 in carriera conquistato a Toronto torna in campo contro il serbo Dusan Lajovic. Il numero 6 del mondo come secondo match sul campo Grandstand, perchè prima di lui toccherà a Lorenzo Musetti affrontare Daniil Medvedev in un match davvero da non perdere.

Apertura di programma sul Centrale invece per Martina Trevisan, anche lei attesa a un match sulla carta durissimo contro Jessica Pegula, numero tre del tabellone femminile. Secondo incontro sul Campo 3 per Lorenzo Sonego, che se la vedrà con Taylor Fritz in un’altra sfida che promette scintille. Sul Campo 7 spazio anche Jasmine Paolini, che sfida la spagnola Bucsa. Tra i big internazionali esordio nel torneo e Campo Centrale sia per Iga Swiatek che per Novak Djokovic, che sfida lo spagnolo Davidovich Fokina. Di seguito il programma completo.

MASTERS 1000 CINCINNATI: IL TABELLONE DEL TORNEO

WTA 1000 CINCINNATI: IL TABELLONE DEL TORNEO

Programma e ordine di gioco mercoledì 16 agosto (orari italiani)

Campo Centrale, a partire dalle 17:00

(Q) Trevisan vs (3) Pegula

Non prima delle 18:00

(1) Swiatek vs (WC) Collins

(4) Tsitsipas vs Shelton

Non prima dell’1:00

Davidovich Fokina vs (2) Djokovic

Non prima delle 2:30

Sherif vs (7) Gauff

Grandstand, a partire dalle 17:00

Musetti vs (3) Medvedev

(8) Sinner vs (Q) Lajovic

Non prima delle 21:00

Zheng vs (WC) V.Williams

Non prima dell’1:00

(Q) Li vs (2) Sabalenka

(10) Tiafoe vs (WC) Wawrinka

Campo 3, a partire dalle 17:00

Humbert vs (14) Paul

Sonego vs (9) Fritz

Hurkacz vs (15) Coric

Non prima delle 23:00

(4) Rybakina vs Ostapenko

Vekic vs Azarenka

Porsche Court, a partire dalle 17:00

(14) Kasatkina vs (LL) Gracheva

Non prima delle 18:00

(10) Vondrousova vs Potapova

(8) Sakkari vs Cirstea

(9) Kvitova vs (Q) Noskova

Non prima delle 23:00

Mertens vs Bouzkova

Campo 4, a partire dalle 17:00

(16) Zverev vs Nishioka

(Q) Purcell vs (5) Ruud

(PR) Monfils vs De Minaur

(6) Rune vs (WC) McDonald

Campo 7, non prima delle 20:00

Martic vs Muchova

(Q) Paolini vs (Q) Bucsa