WTA 1000 Cincinnati 2023, Stephens supera Garcia. Eliminate Keys e Bencic

Completato il primo turno e iniziato il secondo nella notte italiana al WTA 1000 di Cincinnati 2023, dove Sloane Stephens ha messo a segno una vittoria pesante eliminando la testa di serie numero 6 Caroline Garcia. La statunitense si è imposta in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo due ore e mezza di gioco, con un finale davvero drammatico nel set decisivo. Il terzo parziale si era infatti aperto con il doppio break di vantaggio per Stephens, avanti 3-0 e servizio. Qui però la situazione è sembrata ribaltarsi, con Garcia capace di recuperare i due break e pareggiare i conti sul 4-4. Nel momento decisivo però ecco il nuovo e decisivo break in favore di Stephens, capace poi di chiudere sul 6-4 una volta per tutte. Per lei adesso ci sarà una tra Vondrousova e Potapova.

In Ohio cadono anche altre teste di serie, a cominciare da Belinda Bencic. La svizzera, numero 13 del seeding, ha ceduto il passo alla spagnola Cristina Bucsa, proveniente dalle qualificazioni e capace di imporsi per 6-4 3-6 6-2. Un’avversaria più abbordabile anche per l’azzurra Jasmine Paolini, che troverà proprio Bucsa al secondo turno. Destino avverso anche per la numero 15 del tabellone, Madison Keys: la statunitense è stata sconfitta da Elise Mertens con il punteggio di 6-3 3-6 6-3. Sarà così la belga a sfidare Bouzkova nel secondo turno. Negli altri match della notte vittorie in due set per Vekic (7-6 7-5 a Brady) e Cirstea (6-0 6-2 ad Alexandrova). Sconfitta in tre set invece per Ljudmila Samsonova reduce dalla finale e dalle polemiche di Montreal: la russa è stata battuta dalla ceca Noskova per 2-6 6-3 6-1.