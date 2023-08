Australia-Inghilterra in tv: data, orario e diretta streaming, Mondiali femminili 2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Australia-Inghilterra, match valevole la seconda semifinale dei Mondiali 2023 di calcio femminile in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. Le padrone di casa sono ancora in corsa per coronare il loro sogno iridato e, dopo aver superato la Francia ai calci di rigore, vogliono provare a compiere una nuova impresa. Dall’altra parte, però, ci saranno le avversarie che hanno intenzione di staccare il pass per l’ultimo atto della competizione La partita andrà in scena alle ore 12:00 di mercoledì 16 agosto e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD, mentre lo streaming sarà affidato a RaiPlay. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino e diversi approfondimenti.