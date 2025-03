Si alza il sipario sul Masters 1000 di Miami anche per quanto riguarda il tabellone maschile. Dopo la partenza di ieri al femminile, quest’oggi saranno protagonisti anche gli uomini, e ci sono subito due azzurri in campo. Si tratta di Mattia Bellucci e dell’esordiente Federico Cinà: il primo affronterà il taiwanese Chun Hsin Tseng, mentre il primo match a livello Atp del 17enne palermitano lo vedrà di fronte all’argentino Francisco Comesana. Bellucci, numero 72 Atp, vuole tornare al successo che gli manca da quattro partite, da quando raggiunse la semifinale nell’Atp di Rotterdam battendo Medvedev e Tsitsipas. Cinà invece spera di godersi questa nuova esperienza, reduce dalla prima finale Challenger in carriera dei giorni scorsi a Creta.

Spicca anche il ritorno in campo di Nick Kyrgios, che non vince un set a livello Atp dal 6 ottobre 2022. Agli Australian Open è uscito al primo turno in tre set contro il britannico Fearnley, mentre due settimane fa ad Indian Wells si è ritirato nel corso del secondo set contro Botic van de Zandschulp. Oggi sfida lo statunitense Mackenzie McDonald, ma la sua tenuta fisica è tutta da testare. Protagonisti anche Gael Monfils contro l’ungherese Fabian Marozsan, un Alexander Bublik in grande crisi contro Sebastian Baez, e l’interessante sfida tra Rinky Hijikata e Hamad Medjedovic.

Masters e Wta 1000 Miami: l’ordine di gioco

I due azzurri, Bellucci e Cinà, saranno impegnati in campi secondari. Il varesino scende in campo come secondo match sul Court 1, mentre il palermitano sempre come secondo incontro sul Court 5. In campo anche le ragazze, tra le quali spicca la sfida tra Anhelina Kalinina e Victoria Azarenka, impegnate nel campo centrale del torneo. Di seguito nel dettaglio l’ordine di gioco completo di mercoledì 19 marzo.

STADIUM

Ore 17:00 – (WC) Ishii vs Raducanu

a seguire – Monfils vs Marozsan

a seguire – (Q) McDonald vs (PR) Kyrgios

non prima delle 0:00 – Kalinina vs Azarenka

non prima dell’1:30 – Seyboth Wild vs Halys

GRANDSTAND

Ore 16:00 – Bublik vs Baez

a seguire – Kessler vs Bouzkova

non prima delle 19:00 – Boulter vs Stearns

a seguire – Yastremska vs Bencic

non prima delle 0:00 – (WC) Spizzirri vs (Q) B. Harris

BUTCH BUCHHOLZ

Ore 16:00 – V. Kudermetova – X. Wang

a seguire – (WC) Tomljanovic vs (Q) Pera

non prima delle 19.00 – (WC) Eala vs Volynets

a seguire – Kovacevic vs Kecmanovic

a seguire – Rinderknech vs Munar

COURT 1

Ore 16:00 – Osorio vs (WC) Mboko

a seguire – (Q) Tseng vs Bellucci

a seguire – (Q) Blockx vs Moutet

a seguire – Muller vs (Q) Sakamoto

a seguire – Sherif vs Sun

COURT 7

Ore 16:00 – Potapova vs (Q) Birrell

a seguire – Garcia vs (Q) Bondar

a seguire – (WC) Grant vs Grabher

COURT 5

Ore 16:00 – Hijikata vs Medjedovic

a seguire – (Q) Comesana vs (WC) Cinà

a seguire – (Q) O’Connell vs Carballes Baena

COURT 2

Ore 16:00 – Vukic vs Goffin

a seguire – (Q) Schoolkate vs (Q) Quinn

a seguire – (LL) Ugo Carabelli vs (Q) Holt

COURT 3

Ore 16:00 – Rakhimova vs Blinkova

a seguire – (WC) E. Andreeva vs Avanesyan

a seguire – Lamens vs Uchijima