Quattro gare in programma nella notte Nba, che vedeva impegnate le prime due forze della Eastern Conference. Cadono nuovamente i Cleveland Cavaliers, che dopo aver interrotto tre giorni fa la striscia di 17 vittorie consecutive contro Orlando, perdono questa volta sul parquet dei Los Angeles Clippers per 132-119. Gara equilibrata per tre quarti, poi nell’ultima frazione i padroni di casa hanno preso il largo grazie ad un Kawhi Leonard sugli scudi; l’ex Spurs e Raptors è anche il miglior realizzatore con 33 punti (5/6 da tre), seguito dalla super doppia doppia da 28 punti e 20 rimbalzi di Ivica Zubac, dai 22 punti di James Harden e i 20 dalla panchina di Bogdan Bogdanovic (8/8 dal campo). Ai Cavs non bastano i 24 punti di Max Strus, mentre Donovan Mitchell ha tirato male dal campo (5/18) fermandosi a 18 punti e 11 assist.

Vittoria invece per i Boston Celtics, che nonostante le assenze di Jayson Tatum e Jaylen Brown piegano 104-96 i Brooklyn Nets. Partita tirata come quella di ieri, sempre tra le due squadre, ma i campioni in carica alla fine sono emersi e raccolgono l’ottava vittoria nelle ultime nove gare. Kristaps Porzingis è l’Mvp con 25 punti e 13 rimbalzi, mentre piazza 20 punti dalla panchina il rookie Baylor Scheierman (6/7 da tre). In cinque in doppia cifra in casa Nets, e il migliore con 18 punti è D’Angelo Russell.

Le altre gare della notte Nba

Spicca anche il successo dei Golden State Warriors, che al Chase Center pur orfani di Stephen Curry dominano per quasi tutta la partita e stendono 104-93 i Milwaukee Bucks. Senza il leader, è Jimmy Butler a prendere per mano la squadra, e lo fa con una quasi tripla doppia da 24 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, mentre dall’altro lato il migliore è Kyle Kuzma con 22 punti. Tira male invece Giannis Antetokounmpo (5/16) e si ferma a quota 20, ai quali aggiunge però 9 rimbalzi e 7 assist. Vittoria esterna infine per gli Atlanta Hawks, che si impongono sul campo degli Charlotte Hornets 102-134. Sfida senza storia, con un secondo tempo sul velluto per Trae Young e compagni. Il prodotto di Oklahoma chiude con 31 punti e 8 assist e guida i suoi, mente Dyson Daniels e Zaccharie Risacher chiudono rispettivamente con 22 e 21 punti ciascuno.

I risultati della notte Nba

Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 102-134

Boston Celtics – Brooklyn Nets 104-96

Golden State Warriors – Milwaukee Bucks 104-93

Los Angeles Clippers – Cleveland Cavaliers 132-119

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 56-12 Boston Celtics 50-19 New York Knicks 43-24 Indiana Pacers 38-29 Milwaukee Bucks 38-30 Detroit Pistons 38-31 Atlanta Hawks 33-36 Orlando Magic 32-37 Chicago Bulls 29-39 Miami Heat 29-39 Toronto Raptors 24-45 Philadelphia 76ers 23-45 Brooklyn Nets 23-46 Charlotte Hornets 17-51 Washington Wizards 15-52

-WESTERN CONFERENCE