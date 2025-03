La pioggia frena il programma della finale del Masters 1000 di Miami 2025 tra Novak Djokovic e Jakub Mensik. Gli organizzatori del torneo hanno infatti annunciato l’interruzione del gioco a causa del maltempo, con tanto di fulmini che si stanno abbattendo sulla città della Florida. Al momento dello stop era appena iniziata la finale del doppio femminile, interrotta sul 3-0 del primo set in favore di Andreeva e Shnaider su Bucsa e Kato. La finale maschile era in programma per le ore 21 italiane (le 15 locali), ma a questo punto si slitta verso almeno la tarda serata.

Non mancano gli spunti e i temi interessanti a margine della finale tra Djokovic e Mensik. Su tutti l’inseguimento del serbo al tanto agognato titolo numero 100 a livello ATP, un’altra pietra miliare di una carriera che è già leggenda. Davanti a “Nole” ci sono al momento i soli Jimmy Connors e Roger Federer, che rispettivamente hanno in bacheca 109 e 103 titoli. Djokovic è ancora a caccia del primo successo stagionale e nel 2024 ha vinto un solo titolo, il pesantissimo oro alle Olimpiadi di Parigi che gli ha permesso di completare il “Career Golden Slam”. Dopo diversi problemi fisici, che sembravano averlo avvicinato sempre più alla parabola discendente della carriera, l’attuale numero 5 del mondo ha ritrovato brillantezza e costanza di rendimento in quel di Miami. Negli ultimi turni ha infatti impressionato la solidità al servizio, con cui ha concesso le briciole agli avversari.

Dall’altra parte della rete ci sarà Jakub Mensik, primo classe 2005 della storia a raggiungere una finale 1000. Il talentuoso ceco compirà vent’anni l’1 settembre prossimo ed è già certo di irrompere nella top-30 del ranking ATP da domani migliorando di almeno 15 posizioni il suo precedente best ranking. Si tratta quindi di un vero e proprio scontro generazionale, dal momento che Djokovic nei giorni in cui Mensik veniva al mondo si spingeva già al terzo turno degli US Open ed era già stabilmente tra i primi 100 giocatori del ranking.

Il pronostico è tutto ovviamente dalla parte del serbo, 24 volte vincitore Slam e 40 volte capace di vincere un Masters 1000. I numeri e l’esperienza non danno scampo a Mensik, che però dalla sua potrebbe avere la spensieratezza dei suoi venti anni ancora da compiere e magari anche la consapevolezza di non avere nulla da perdere davanti a una autentica leggenda dello sport mondiale.

Masters 1000 Miami 2025, finale Djokovic-Mensik inizio posticipato per pioggia: gli aggiornamenti

Aggiornamento ore 21:45 – Si susseguono i rinvii, siamo arrivati alle 22:30

Aggiornamento ore 21:20 – Non si gioca prima delle 22:00, intanto nessuna decisione ufficiale ma la finale del doppio potrebbe essere “dirottata” sul Grandstand per evitare ulteriori attese una volta che la pioggia smetterà. Le previsioni comunque non sono affatto buone.

Aggiornamento ore 21:10 – Nessuna novità ancora, ma continua a piovere con una certa intensità sull’Hard Rock Stadium

Aggiornamento ore 20:55 – Prime notizie che confermano che non si giocherà prima delle 21:30, ma la situazione sembra ancora parecchio complicata in quel di Miami.

Aggiornamento ore 20:10 – La finale del doppio femminile è stata interrotta sul 3-0 del primo set e i profili social del Miami Open invitano gli spettatori a trovare riparo all’interno dello stadio per un violento temporale in corso. Da capire quando le condizioni miglioreranno e permetteranno al programma di riprendere. La finale maschile si giocherà al termine della sfida tra Andreeva/Shnaider e Bucsa/Kato.