Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Miami 2025, torneo in programma sul cemento della Florida dal 19 al 30 marzo. Assente il campione in carica Jannik Sinner, che sta scontando la sospensione di tre mesi per doping, perciò a guidare il seeding sarà Alex Zverev seguito da Carlos Alcaraz. Particolarmente nutrita comunque la spedizione azzurra: ai nastri di partenza Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e il giovanissimo Federico Cinà, omaggiato di una wild card. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MASTERS 1000 MIAMI – MONTEPREMI IN DOLLARI

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.440

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALISTA – $ 597.890

VINCITORE – $ 1.124.380

MASTERS 1000 MIAMI – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 21.059

SECONDO TURNO – € 32.439

TERZO TURNO – € 55.605

OTTAVI DI FINALE – € 94.967

QUARTI DI FINALE – € 173.950

SEMIFINALE – € 305.587

FINALISTA – € 550.059

VINCITORE – € 1.034.430

MASTERS 1000 MIAMI – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 10 punti

SECONDO TURNO – 35 punti

TERZO TURNO – 65 punti

OTTAVI DI FINALE – 120 punti

QUARTI DI FINALE – 215 punti

SEMIFINALI – 390 punti

FINALISTA – 650 punti

VINCITORE – 1000 punti

ALBO D’ORO MASTERS 1000 MIAMI

1985 Tim Mayotte b. Scott Davis 4–6, 4–6, 6–3, 6–2, 6–4

1986 Ivan Lendl b. Mats Wilander 3–6, 6–1, 7–6(7–5), 6–4

1987 Miloslav Mečíř b. Ivan Lendl 7–5, 6–2, 7–5

1988 Mats Wilander b. Jimmy Connors 6–4, 4–6, 6–4, 6–4

1989 Ivan Lendl b. Thomas Muster walkover

1990 Andre Agassi b. Stefan Edberg 6–1, 6–4, 0–6, 6–2

1991 Jim Courier b. David Wheaton 4–6, 6–3, 6–4

1992 Michael Chang b. Alberto Mancini 7–5, 7–5

1993 Pete Sampras b. MaliVai Washington 6–3, 6–2

1994 Pete Sampras b. Andre Agassi 5–7, 6–3, 6–3

1995 Andre Agassi b. Pete Sampras 3–6, 6–2, 7–6(7–3)

1996 Andre Agassi b. Goran Ivanišević 3–0 rit.

1997 Thomas Muster b. Sergi Bruguera 7–6(8–6), 6–3, 6–1

1998 Marcelo Ríos b. Andre Agassi 7–5, 6–3, 6–4

1999 Richard Krajicek b. Sébastien Grosjean 4–6, 6–1, 6–2, 7–5

2000 Pete Sampras b. Gustavo Kuerten 6–1, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 7–6(10–8)

2001 Andre Agassi b. Jan-Michael Gambill 7–6(7–4), 6–1, 6–0

2002 Andre Agassi b. Roger Federer 6–3, 6–3, 3–6, 6–4

2003 Andre Agassi b. Carlos Moyá 6–3, 6–3

2004 Andy Roddick b. Guillermo Coria 6–7(2–7), 6–3, 6–1, rit.

2005 Roger Federer b. Rafael Nadal 2–6, 6–7(4–7), 7–6(7–5), 6–3, 6–1

2006 Roger Federer b. Ivan Ljubičić 7–6(7–5), 7–6(7–4), 7–6(8–6)

2007 Novak Djokovic b. Guillermo Cañas 6–3, 6–2, 6–4

2008 Nikolay Davydenko b. Rafael Nadal 6–4, 6–2

2009 Andy Murray b. Novak Djokovic 6–2, 7–5

2010 Andy Roddick b. Tomáš Berdych 7–5, 6–4

2011 Novak Djokovic b. Rafael Nadal 4–6, 6–3, 7–6(7–4)

2012 Novak Djokovic b. Andy Murray 6–1, 7–6(7–4)

2013 Andy Murray b. David Ferrer 2–6, 6–4, 7–6(7–1)

2014 Novak Djokovic b. Rafael Nadal 6–3, 6–3

2015 Novak Djokovic b. Andy Murray 7–6(7–3), 4–6, 6–0

2016 Novak Djokovic b. Kei Nishikori 6–3, 6–3

2017 Roger Federer b. Rafael Nadal 6–3, 6–4

2018 John Isner b. Alexander Zverev 6–7(4–7), 6–4, 6–4

2019 Roger Federer b. John Isner 6–1, 6–4

2020 non disputato

2021 Hubert Hurkacz b. Jannik Sinner 7–6(7–4), 6–4

2022 Carlos Alcaraz b. Casper Ruud 7–5, 6–4

2023 Medvedev b. Jannik Sinner 7–5, 6–3

2024 Jannik Sinner b. Grigor Dimitrov 6–3, 6–1