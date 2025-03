L’Inter piega l’Udinese per 2-1 e vola a +6 sul Napoli in attesa della sfida che gli azzurri giocheranno in casa contro il Milan stasera. Una vittoria sofferta per i nerazzurri orfani di Lautaro Martinez, ma che visto il primo tempo chiuso sul doppio vantaggio, in virtù delle reti di Arnautovic e Frattesi, sembrava in cassaforte. Nel finale, però, i friulani la riaprono con Solet e mettono paura alla capolista, con il nervosismo di Inzaghi che si fa anche espellere per proteste nei confronti di Chiffi. Alla fine, a ogni modo, arrivano i tre punti per i campioni d’Italia in carica e San Siro può festeggiare.

IL RACCONTO DEL MATCH

I nerazzurri partono subito fortissimo e premono a caccia del vantaggio immediato: Thuram per Calhanoglu, il turco calcia dal limite e trova l’esterno dela rete dando l’illusione del gol. I padroni di casa continuano a spingere e vanno vicinissimi al gol anche con Frattesi, che trova il palo a portiere battuto, ma non era facile, dopo un batti e ribatti in area. In ogni caso, al dodicesimo la squadra di Inzaghi passa in vantaggio e lo fa con Arnautovic, che raccoglie il cross basso di Dimarco e deposita in rete col piattone. San Siro, in silenzio per via di una protesta ultras per il materiale da poter portare allo stadio, torna a cantare e poco dopo arriva anche il raddoppio firmato da Davide Frattesi, un’altra riserva di lusso, che con un’azione simile a quella del vantaggio, sempre su assist di Dimarco, non sbaglia da ottima posizione.

Una girata di Lucca, su cui Sommer non trova difficoltà, è l’unica e timida reazione dei bianconeri, che nella ripresa però riescono a riaprirla, dopo aver però rischiato di finire sotto di tre gol. E’ Solet, con una grande conclusione, violenta e precisa, a firmare la rete che rende elettrico il finale, visto che la formazione di Runjaic ha senz’altro il grande vantaggio di non aver nulla da perdere vista la propria classifica. Ma al termine dei sei minuti di recupero concessi da Chiffi il punteggio rimane inchiodato sul 2-1, anche se Solet ha un’altra enorme chance sugli sviluppi da corner, para Sommer. Per l’Inter ancora una vittoria sofferta in casa, ma vale un timido tentativo di fuga, visto che il Napoli è ora obbligato a battere il Milan stasera per rimanere a -3, l’Udinese trova uno stop che per come arriva può comunque far ben sperare.

LE PAGELLE E IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer 7; Pavard 6, Acerbi 6, Carlos Augusto 6; Darmian 6 (31’st Zalewski 6), Frattesi 7 (19’st Barella 6), Calhanoglu 6.5 (19’st Asllani 6), Mkhitaryan 6.5, Dimarco 7 (19’st Bisseck 5.5); Arnautovic 7 (10’st Correa 5.5), Thuram 6.5. In panchina: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Spinaccè. Allenatore: Inzaghi 6.5.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Kristensen 5, Bijol 5.5, Solet 6.5; Ehizibue 5, Atta 5.5 (26’st Payero 6), Karlstrom 5 (26’st Zarraga 6), Lovric 5 (1’st Iker Bravo 6.5), Kamara 5.5 (26’st Modesto 6); Ekkelenkamp 5.5 (35’st Pafundi sv); Lucca 6. In panchina: Piana, Padelli, Davis, Kabasele, Giannetti, Pizarro. Allenatore: Runjaic 5.5.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6

RETI: 12’pt Arnautovic, 29’pt Frattesi, 26’st Solet.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 71.924. Espulso al 47’st Inzaghi (all) per proteste. Ammoniti: Inzaghi (all), Asllani, Barella. Angoli: 2-4. Recupero: 2’pt, 7’st