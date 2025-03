Un top club europeo potrebbe anticipare l’Inter disintegrando il piano di Marotta e Ausilio. Tutti i dettagli

Donnarumma fa sempre discutere. Ha fatto molto il suo addio a zero al Milan per passare al Paris Saint-Germain, ricordando che lo avrebbe potuto prendere la Juventus se Allegri non si fosse opposto. Sempre, invece, fanno discutere le sue prestazioni in campo, anche quelle positive. Infine fa discutere, genera dibattito, il suo futuro. Dopo Germania-Italia ha aperto al ritorno a Milano, cioè al trasferimento nella squadra rivale del ‘suo’ Milan.

‘Gigio’ stuzzica l’Inter, moltissimo quel vecchio volpone di Beppe Marotta. Anche Ausilio, in ottimi rapporti col suo agente Enzo Raiola. Per i dirigenti nerazzurri è/sarebbe un’opportunità da cogliere al volo qualora il classe ’99 dovesse rompere col PSG, facendo così saltare il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026. Ovvero quando terminerà il contratto di Sommer.

Donnarumma al posto di Sommer: il piano dell’Inter si scontra con la realtà

Esce lo svizzero ed entra (a zero) lo stabiese, il piano interista ha le sembianze del delitto perfetto, che in viale della Liberazione hanno compiuto più volte negli ultimi anni. Assassini seriali? No, manager ultra-competenti. Certo, poi ci vuole anche un po’ di fortuna e un bravo allenatore come Inzaghi.

La priorità di Donnarumma rimane comunque il Paris Saint-Germain e il prolungamento dell’attuale accordo. Addirittura il suo agente ha dichiarato che è disposto ad accettare pure un taglio corposo dell’ingaggio odierno, circa 12 milioni l’anno bonus inclusi, pur di proseguire l’avventura parigina iniziata nel 2021 dopo la vittoria dell’Europeo con la maglia azzurra. Non ci crediamo finché non lo vediamo.

Fino a qualche settimana fa Luis Enrique sembrava orientato a mettere da parte Donnarumma a vantaggio di un nuovo portiere, vedi Chevalier del Lille, poi le grandi prestazioni dell’estremo difensore campano, su tutte quelle in Champions League (il PSG è ai quarti grazie soprattutto a ‘Gigio’), avrebbero fatto cambiare idea all’allenatore spagnolo. L’ex Milan si è dimostrato un portiere affidabile tra i pali e sui rigori, il limite rimane nel gioco coi piedi ma ci si può lavorare.

Addio al PSG? Il Bayern può anticipare l’Inter

In giro per l’Europa non c’è solo l’Inter che pregusta il colpo Donnarumma. Recenti indiscrezioni di calciomercato hanno rilanciato la candidatura del Bayern Monaco, di nuovo a caccia di un degno erede di Manuel Neuer, 39 anni compiuti tre giorni fa.

Il Bayern potrebbe andare all’assalto di Donnarumma già nella prossima estate, anticipando di fatto l’eventuale mossa interista. Al portiere potrebbe garantire un ingaggio superiore ai 12 milioni che percepisce oggi e che il club di Al-Khelaifi vorrebbe tagliare.

In mancanza del rinnovo, il PSG potrebbe decidere di privarsene onde evitare di perderlo a zero dodici mesi più tardi. Una proposta da 30 milioni potrebbe consentire ai tedeschi di mettere le mani sul cartellino del 26enne, trasformando in coriandoli il piano di Marotta e Ausilio.