Masters 1000 Indian Wells 2023: Sinner doma Wawrinka, ora sfida a Fritz ai quarti

Jannik Sinner ha battuto Stan Wawrinka ai Masters 1000 di Indian Wells 2023, meritandosi l’accesso ai quarti di finale. Il risultato dell’incontro ha visto un 6-1 6-4 a favore dell’azzurro, che però racconta tutta la verità sull’andamento del match. Lo svizzero numero 100 al mondo, infatti, ha opposto un’ottima resistenza, ma ha pagato una partita abbastanza fallosa; a sua volta, comunque, l’altoatesino è stato in grado di giocare al meglio nei momenti decisivi. Come, ad esempio, nel terzo game del primo set, quando ha annullato tre palle break all’elvetico, prima dell’allungo con due break consecutivi, portandosi sul 5-1; poi non ha fallito il turno al servizio per chiudere il parziale, dopo aver annullato ancora una palla break.

Wawrinka parte bene nel secondo set, portandosi subito sullo 0-2, ma l’immediato contro break di Sinner ristabilisce subito la parità (2-2, con tanto di altra palla break annullata dall’italiano). Nel quinto game, Sinner si porta in vantaggio al termine di un game da 15 punti giocati che lo ha visto issarsi sul 40-0, con Wawrinka che ha portato il gioco ai parziali, perdendolo. Si è trattato dell’ultimo scossone a una partita comunque molto accesa e aperta, in cui Sinner ha dovuto anche fare i conti con una prima poco efficace (48%), emergendo, però, con il gioco. Ora, l’altoatesino se la vedrà ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023 con Taylor Fritz, numero 5 al mondo e campione uscente del torneo.

È durata appena 46 minuti, invece, la partita di Carlos Alcaraz contro Jack Draper. Lo spagnolo parte forte rubando il servizio all’avversario, annullando poi tre palle per il contro break. Nel quinto game arriva il doppio vantaggio che chiude il parziale, ma dopo due giochi del secondo set, sul 2-0, Draper deve arrendersi ai problemi fisici, ritirandosi.