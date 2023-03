Highlights Sinner-Wawrinka, ottavi di finale Masters 1000 Indian Wells 2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights del match tra Jannik Sinner e Stan Wawrinka, valido per gli ottavi di finale dei Masters 1000 di Indian Wells 2023. L’altoatesino si è imposto per 6-4 6-1 al termine di una partita più combattuta di quanto possa sembrare dal solo risultato: lo svizzero ha infatti lottato fino alla fine, risultando però un po’ troppo falloso, mentre a sua volta l’azzurro ha dovuto limitare con il gioco i problemi dati da una prima oggi non molto efficace. Ora, ai quarti, Sinner se la vedrà con Fritz. Intanto, di seguito e in alto, gli highlights della vittoria contro Wawrinka.

