Sport in tv oggi, mercoledì 15 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 15 marzo 2023. Il Napoli prova a coronare, in casa contro l’Eintracht Francoforte, il sogno di approdare ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia, mentre ad Indian Wells proseguirà uno dei tornei di tennis più importanti del mondo, con i quarti di finale maschili e femminili. Giorno di Coppe Europee anche nel basket, con Venezia e Brescia saranno impegnate in Eurocup, e nel volley, in cui Perugia e Civitanova scenderanno in campo per le rispettive gare di Champions League. Sportface vi racconterà tutto nel dettaglio, intanto ecco il programma per seguire tutto lo sport di oggi in diretta tv.