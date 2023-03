Probabili formazioni Napoli-Eintracht: ritorno ottavi Champions League 2022/2023

Le probabili formazioni di Napoli-Eintracht, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Dopo il 2-0 dell’andata, Spalletti non vuole sorprese e cerca la difesa del risultato. I quarti di finale sono ad un passo, ma serve l’ultimo sforzo di Osimhen e compagni. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, con la moviola e gli approfondimenti del caso. Al ‘Maradona’ previsto il pubblico delle grandi occasioni. Dopo aver vinto il proprio girone di Champions League per la seconda volta nella sua storia, il Napoli spera di raggiungere i quarti per la prim volta nella sua storia.

NAPOLI – Spalletti non rinuncia ai migliori e ritrova anche Mario Rui, squalificato negli ultimi due turni di campionato. Kim out, Juan Jesus e Rrahmani in difesa. Raspadori unico indisponibile per il tecnico di Certaldo.

EINTRACHT – Kolo Muani è squalificato, tocca a Borrè. N’Dicka intoccabile in difesa. La formazione tedesca si affida alle poche stelle e ad un guizzo dei bei tempi di Gotze.

Le probabili formazioni di Napoli-Eintracht

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: –

Indisponibili: Raspadori, Kim

Squalificati: –

Eintracht (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, N’Dicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Borrè

Ballottaggi: –

Indisponibili: Dina Ebimbe, Knauff

Squalificati: Kolo Muani