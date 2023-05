Kudermetova-Zheng oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Veronika Kudermetova se la vedrà contro Qinwen Zheng nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2023, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La russa, recentissima semifinalista in quel di Madrid, ha tutte le intenzioni di centrare il penultimo atto anche nella Capitale. Proverà a fermarla la cinese, che deve ancora lasciare un set per strada e sembra in grande spolvero. Le quote dei bookmakers sono in perfetto equilibrio. L’unico precedente è stato appannaggio di Zheng, che lo scorso anno si è imposta in tre set nella semifinale di Tokyo (cemento outdoor). Kudermetova cercherà di far valere la maggiore esperienza per guadagnarsi un quarto di finale contro una tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia oppure l’ucraina Anhelina Kalinina.

Kudermetova e Zheng scenderanno in campo oggi (martedì 16 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Campo Pietrangeli. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Kudermetova e Zheng garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.