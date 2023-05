Regolamento Inter-Milan: con quali risultati passano i rossoneri? Le combinazioni

E’ tutto pronto per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan, che andrà in scena nella giornata di martedì 16 maggio alle ore 21:00 nel palcoscenico del Giuseppe Meazza. I nerazzurri ripartono dal successo per 2-0 ottenuto nella gara di andata e, per questo motivo, sono notevolmente avvantaggiati. I rossoneri, dal loro canto, faranno di tutto per provare quantomeno a pareggiare i conti per allungare il doppio confronto oltre i tempi regolamentari, forti di un Rafael Leao in più. Il regolamento, contrariamente alle precedenti stagioni, non prevede più che i gol in trasferta valgano doppio, quindi in caso di successo del Milan con due gol di scarto si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. I rossoneri per passare il turno devono vincere con tre gol di scarto.

