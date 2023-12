Italia-Francia in tv: data, orario, canale e diretta streaming United Cup 2024

L’Italia affronta la Francia nella seconda partita del girone della United Cup 2024, in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio. Dopo il confronto con la Germania, gli azzurri tornano in campo per un confronto decisivo ai fini dell’accesso alla fase a eliminazione diretta. A difendere i colori italiani saranno sempre Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, determinati a dare il 100% per regalare all’Italia una vittoria. Come di consueto, si parte con i due incontri di singolare: in chiusura, infine, il match di doppio misto.

ITALIA-GERMANIA UNITED CUP

Mercoledì 3 gennaio – dalle ore 00:30

Lorenzo Sonego (ITA) vs. Adrian Mannarino (FRA)

Jasmine Paolini (ITA) vs. Caroline Garcia (FRA)

doppio misto

PROGRAMMA E COPERTURA TV

CALENDARIO ITALIA

LE SQUADRE E I GIOCATORI

QUANDO E COME SEGUIRLA – La sfida tra Italia e Francia si disputerà mercoledì 3 gennaio a partire dalle 00:30 italiane. Sarà possibile seguire tutti gli incontri su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi e l’intera fase finale. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida tra Italia e Francia. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.