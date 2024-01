Highlights e gol Milan-Cagliari 4-1: Coppa Italia 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 35

Il video dei gol e degli highlights di Milan-Cagliari, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Pronti via la grande occasione per sbloccare il risultato ce l’hanno i sardi: da calcio d’angolo arriva il colpo di testa di Petagna ma un grande Mirante dice di no. Da quel momento è un assolo del Milan con Theo Hernandez che sale sugli scudi, scodella alla perfezione per Luka Jovic che controlla e calcia con il sinistro siglando la rete dell’1-0. Qualche minuto più tardi sempre Theo fa i buchi nella difesa dei sardi, penetra e regala un altro assist a Jovic che, in scivolata, fa 2-0 approfittando anche dell’errore di Radunovic. Ad inizio ripresa Chaka Traorè si gira e buca le mani di un Radunovic horror, 3-0. Il match di fatto finisce lì: nel finale Luvumbo fa 3-1, ma Leao poi sigla il definitivo 4-1. Pioli vola ai quarti di finale dove affronterà la vincente di Atalanta-Sassuolo in programma domani alle ore 18.

LE PAGELLE E I VOTI