Paolini-Garcia stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2024

A che ora e come seguire il secondo incontro di singolare di Italia-Francia tra Jasmine Paolini e Caroline Garcia, match valevole per la fase a gironi della United Cup 2024. La stagione è iniziata con un successo ai danni di Angelique Kerber per entrambe le giocatrici, con l’azzurra che è riuscita però ad imporsi senza cedere alcun set a differenza della francese. Si tratta di una sfida che negli ultimi anni si è verificata più volte e Jasmine, dopo aver perso i primi quattro scontri diretti contro Garcia, sembra aver trovato il modo di metterla in difficoltà. Sul finire del 2023, infatti, la tennista di Bagni di Lucca si è imposta sull’ex top-10 prima a Zhengzhou e poi in Billie Jean King Cup, sempre sul veloce e sempre in tre set.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

CALENDARIO ITALIA

LE SQUADRE E I GIOCATORI

Paolini e Garcia scenderanno in campo nella notte italiana tra martedì 2 e mercoledì 3 gennaio come 2°match dalle 00:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà lo scontro tra Paolini e Kerber, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.