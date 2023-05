Internazionali d’Italia 2023, Kalinina fa festa: batte Kudermetova in tre set e vola in finale

Anhelina Kalinina è la prima semifinalista del torneo Masters 1000 di Roma. La tennista ucraina supera in tre set la russa Veronika Kudermetova mediante il parziale di 7-5 5-7 6-2 nel match valevole per la prima semifinale del torneo femminile degli Internazionali d’Italia 2023. Adesso attende in finale la vincente dell’altra semi tra la kazaka Elena Rybakina e la Jelena Ostapenko. Una vera sorpresa in questa competizione, che però ora punta a conquistare il titolo.

Dopo i primi due game interlocutori, nel terzo game l’ucraina si ritaglia la prima palla break dell’incontro, che viene prontamente sventata dalla sua avversaria. La russa, dal suo canto, risponde conquistando ben tre palle break, ma anche in questo caso si risolve tutto in un nulla di fatto. Nel sesto gioco le chance di break a disposizione di Kudermetova sono addirittura quattro, ma Kalinina si dimostra molto abile nei momenti più delicati e si salva ancora. Nel game successivo è l’ucraina a spingere, strappando il servizio alla rivale e portandosi ad un solo gioco dal set. Sul più bello, però, la russa centra il contro-break e ristabilisce la parità, che dura soltanto pochi minuti poiché Kalinina torna subito avanti di un break e, al terzo set-point, porta a casa il parziale con un 7-5.

Nel secondo parziale segue un copione simile al primo infatti, dopo una fase di studio, Kudermetova ha a disposizione una palla break, ma l’ucraina la annulla. Kalinina appare più lucida nei momenti cruciali della partita, tanto che nel quinto game concretizza immediatamente la sua prima palla break. La numero 47 del ranking Wta inizialemente conferma agevolmente il suo vantaggio ma, quando si trova ad un game dal successo, ha un blackout ed incassa un break a zero. La russa, dunque, torna in gara e mette a referto un nuovo break, che questa volta vale il set-point sul punteggio di 7-5. Si va al terzo e decisivo set.

Kalinina non accusa il colpo, anzi reagisce partendo nel migliore dei modi nel terzo set, piazzando subito il break ai danni della rivale. A subire il momento negativo, invece, è Kudermetova che nell’arco di pochi minuti incassa anche il secondo break dell’ucraina, compromettendo quasi definitivamente il suo match. Anhelina vola sul 4-0, mentre la russa riesce a vincere il suo primo un po’ tardi, accorciando le distanze e provando a restare in corsa. Turno di servizio molto combattuto per la numero 12 del mondo anche nel sesto game, il più lungo della sfida, che vede la russa tenere vive le proprie residue speranze. Kalinina, però, nel proprio turno di battuta si ritaglia due match-point e, alla prima occasione, porta a casa il successo per 7-5 5-7 6-2.