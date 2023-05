Campionato Europeo 470 MIX 2023: Ferrari-Caruso settimi, attesi domani alla Medal Race

Volto al termine il Campionato Europeo 470 MIX 2023 di Marina degli Aregai, in Italia. Ultima giornata di Gold Fleet, caratterizzata da una perturbazione che nella mattina si è abbattuta su Sanremo, ma che ha comunque permesso di disputare tre prove, prima dell’atto conclusivo atteso per domani e che permetterà di assegnare il titolo continentale. La classifica che si è delineata vede al settimo posto Ferrari-Caruso, che accedono alla Medal Race.

“Chiudiamo questo Campionato Europeo in dodicesima posizione: un risultato che sicuramente attesta la nostra crescita ma che deve farci riflettere ancor di più su come lavorare per avvicinarsi alle prime posizioni”, dichiara Elena Berta. “Siamo partiti forte, abbiamo disputato buone prove nei primi giorni, poi abbiamo perso un po’ lucidità. Siamo soddisfatti per la velocità ma dobbiamo assolutamente migliorare in aspetti cruciali della regata come le partenze. Ci piace vedere il bicchiere mezzo pieno: questo Campionato Europeo aveva un ottimo livello di equipaggi e aver raggiunto questo risultato, alla luce del percorso che stiamo facendo, ci stimola ancor di più pur rimanendo l’amaro in bocca per quello che avremmo potuto fare. Siamo sicuri che la strada è quella giusta ma dobbiamo lavorare ancora molto.”

Il tecnico FIV Gabrio Zandonà ha invece precisato: “Oggi regate abbastanza facili da leggere, vento costante da levante intorno ai 15/20 nodi che costringevano ad andare a sinistra fino in fondo: chi non ci credeva girava dietro. Bravi Ferrari-Caruso che accedono al settimo posto in Medal Race: dovranno difendere la posizione perché la classifica davanti a loro non permette miglioramenti. Berta-Festo con questo piazzamento (entro i primi 15 ndr) confermano la loro permanenza nel gruppo c e proseguono nel loro percorso. Oggi avrebbero potuto fare meglio ma con l’ultima prova hanno chiuso bene. Un parola veloce anche per Di Salle – Bellico che con queste condizioni di vento ovviamente faticano molto per loro conformazione fisica. Domani visto il punteggio dei primi, sarà sicuramente una Medal Race molto interessante.”