Serie A 2022/2023, anticipi e posticipi trentasettesima giornata: Inter-Atalanta sabato sera

Come da cronoprogramma, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha comunicato gli anticipi e posticipi della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Un turno in cui spiccano Inter-Atalanta e Juventus-Milan, due partite certo importanti per la zona Champions, che si disputeranno rispettivamente sabato 27 maggio e domenica 28 maggio, sempre alle 20.45. La Roma, impegnata pochi giorni dopo in finale di Europa League, anticipa a sabato 27 maggio, non prima perché la Fiorentina è reduce a sua volta dalla finale di Coppa Italia. Di seguito ecco la programmazione completa della penultima di campionato.

TRENTASETTESIMA GIORNATA

Venerdì 26 maggio 2023

ore 18.30 Salernitana-Udinese su Dazn

ore 20.45 Sampdoria-Sassuolo su Dazn e Sky

Sabato 27 maggio 2023

ore 15 Spezia-Torino su Dazn

ore 18 Fiorentina-Roma su Dazn

ore 20.45 Inter-Atalanta su Dazn e Sky

Domenica 28 maggio 2023

ore 12.30 Verona-Empoli su Dazn e Sky

ore 15 Bologna-Napoli su Dazn

ore 15 Monza-Lecce su Dazn

ore 18 Lazio-Cremonese su Dazn

ore 20.45 Juventus-Milan su Dazn