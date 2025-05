Esordio comodo per Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2025 di Roma. Il carrarino ha impiegato un’ora e 25 minuti per avere la meglio sul finlandese Otto Virtanen con un netto 6-3 6-2. Nella splendida cornice del Foro Italico, la prima partita da top ten in carriera è brillante, con zero palle break concesse e sempre in controllo. Il primo break arriva nel quinto game, in cui Lorenzo sfrutta qualche errore di troppo del finnico e sale sul 3-2 e servizio; successivamente conferma il break con un paio di colpi spettacolari, e poco dopo chiude il primo set 6-3. Nel secondo parziale Musetti sale in cattedra: trova un break nel quinto game e ne piazza un altro poco dopo, e approfittando della sua superiorità tecnica chiude 6-2.

Musetti ora attende al terzo turno l’americano Brandon Nakashima, che non è ancora sceso in campo. Il classe 2001 di origini giapponesi ha infatti beneficiato del ritiro di Jordan Thompson nel secondo turno. Nell’ultimo incontro tra i due, agli US Open 2024, si è imposto in quattro set lo statunitense: questa volta però le condizioni sono diverse, e la terra rossa favorisce nettamente l’azzurro, che rispetto a qualche mese fa ha cambiato marcia anche a livello mentale.

Le parole di Musetti

Al termine della vittoria su Virtanen, Lorenzo Musetti ha condiviso le sue emozioni per il debutto agli Internazionali d’Italia: “Oggi credo si sia vista tutta la mia emozione nel tornare in campo qui a Roma. Sapevo che non sarebbe stato un primo turno semplice: c’era tanta voglia di far bene e di preparare tutto al meglio, ma quando entri in campo, tante certezze svaniscono. Nonostante questo, è stata una prestazione solida, quella che dovevo fare oggi, e sono molto contento“.

L’azzurro ha poi riflettuto sul momento speciale che sta vivendo, dopo l’ingresso nella top 10 del ranking mondiale: “La vera difficoltà di questo sport è riconfermarsi settimana dopo settimana. È stato un mese bellissimo, pieno di emozioni e gioie, e festeggiare la top 10 qui a Roma è qualcosa di impagabile. Anche per questo oggi ero più teso, più nervoso: mi sentivo un po’ bloccato e non sono riuscito a esprimere il mio miglior tennis. Però, avendo vinto, avrò l’occasione di rifarmi“.

Gli altri incontri degli Internazionali d’Italia

Oltre alla vittoria di Alcaraz, anche per gli altri big è un avvio comodo sulla terra rossa capitolina. Stefanos Tsitsipas ha piegato all’esordio il francese Alexandre Muller, giustiziere in rimonta di Jiri Lehecka al primo turno: 6-2 7-6(3) il punteggio in favore del greco, che ora affronterà Arthur Fils. Sarà una rivincita, dal momento che il transalpino vinse l’ultimo confronto diretto poche settimane fa a Barcellona, beneficiando del ritiro dell’ellenico dopo due game.

Successo in due set anche per Daniil Medvedev, il quale regola 6-4 6-2 il britannico Cameron Norrie in poco più di un’ora e mezza. Il russo affronterà ora l’australiano Alexei Popyrin in un interessante match di terzo turno. Finisce dopo un’ora invece il torneo di Ugo Humbert, testa di serie numero 21: il transalpino si è infatti ritirato sotto 6-3 4-0 nel derby francese contro Corentin Moutet.