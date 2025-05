A Le Mans, si aprono le danze del Gran Premio di Francia di MotoGP. Il motomondiale, arrivato alla sua sesta tappa stagionale, torna in scena dopo due settimane di stop. L’ultimo weekend di gara si è infatti svolto tra il 25 e il 27 aprile sulla pista di Jerez. In Francia, i piloti scendono in pista nella giornata di venerdì 9 maggio per la prima sessione di prove libere e il pre qualifiche.

Nel corso della prima sessione, Marc Marquez si mette davanti a tutti. Il pilota della Ducati registra un tempo di 1:30.764, mezzo secondo più veloce di Brad Binder, secondo in sella alla sua KTM. Terzo posto per Alex Marquez, mentre Francesco Bagnaia chiude le FP1 in quarta piazza. Completa la top-five il promettente Ogura. A Le Mans è assente Jorge Martin, alle prese con il grave infortunio di cui è rimasto vittima nel Gran Premio del Qatar. Al suo posto, Aprilia ha schierato Savadori. Forfait anche per Chantra, operato al braccio. Grande ritorno, invece per Oliveira, fermo da tre weekend e finalmente in pista.

MOTOGP, GP FRANCIA – RISULTATI FP1

Marquez M. (Ducati Lenovo Team) 1:30.764 Binder B. (Red Bull Ktm Factory Racing) +0”576 Marquez A. (Gresini Racing Motogp) +0”620 Bagnaia F. (Ducati Lenovo Team) +0”633 Ogura A. (Aprilia Trackhouse Racing) +0”640 Quartararo F. (Monster Energy Yamaha Motogp) +0”678 Morbidelli F. (Pertamina Enduro VR46 Ducati) +0”742 Zarco J. (LCR Honda) +0”804 Aldeguer F. (Gresini Racing Motogp) +0”857 Vinales M. (Red Bull KTM Tech3) +0”873 Acosta P. (Red Bull Ktm Factory Racing) +0”922 Miller J. (Prima Pramac Racing) +0”947 Di Giannantonio F. (Pertamina Enduro VR46 Ducati) +0”999 Mir J. (Castrol Honda Team) +1”009 Marini L. (Castrol Honda Team) +1”041 Bezzecchi M. (Aprilia Racing) +1”159 Rins A. (Monster Energy Yamaha Motogp) +1”394 Bastianini E. (Red Bull KTM Tech3) +1”546 Nakagami T. (HRC Test Team) +1”672 Fernandez R. (Aprilia Trackhouse Racing) +2”083 Oliveira M. (Prima Pramac Racing) +3”367 Savadori L. (Aprilia Racing) +3”908

MOTOGP, GP FRANCIA – RISULTATI PRE QUALIFICHE

Marc Marquez ottiene la prima posizione anche nella sessione pomeridiana del pre qualifiche. Lo spagnolo abbassa il tempo della mattina di quasi un secondo, registrando un crono di 1:29.855. Alle sue spalle c’è la Yamaha di Fabio Quartararo, qui eroe di casa e che negli ultimi weekend ha dimostrato di essere in crescita. Terzo posto per Bagnaia, che chiude davanti a Fermin Aldeguer. Il pilota della Gresini è seguito dal compagno di squadra Alex Marquez, che completa la top-five. Le moto torneranno in pista nella giornata di domani, alle 10:10, per l’ultima sessione di prove libere a disposizione.