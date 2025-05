Francesco Passaro firma l’impresa di giornata agli Internazionali d’Italia 2025 di Roma. Il perugino classe 2001 ha infatti superato Grigor Dimitrov in due set, con il punteggio di 7-5 6-3 al termine di un match durato un’ora e 44 minuti. Seconda vittoria contro il bulgaro per Passaro, che a gennaio aveva beneficiato dei problemi fisici e del ritiro dell’avversario per passare il turo agli Australian Open. Questa volta invece è una vittoria autentica, costruita grazie ad un’ottima condizione fisica e ad una gara tatticamente perfetta. In questo modo l’azzurro eguaglia il risultato dello scorso anno, quando superò Rinderknech e Griekspoor prima di arrendersi a Borges.

Passaro è partito con determinazione, portandosi a casa subito il break del 2-0. Anche quando Dimitrov ha reagito con un doppio break, ribaltando momentaneamente l’inerzia del match, l’azzurro non si è disunito: ha mantenuto alta la concentrazione, ripreso immediatamente il servizio e gestito con lucidità un primo set combattuto. Sul 6-5, ha messo a segno il break decisivo con una rimonta da 30-0, chiudendo al secondo set point. Nella seconda frazione l’equilibrio è durato fino al 3-3, poi dopo aver tenuto il servizio, Passaro ha piazzato il break del 5-3 che lo ha portato a servire per il match; senza affanni ha chiuso con autorità al servizio, senza lasciare punti all’avversario per il 6-3 finale.

Gli altri incontri degli Internazionali d’Italia

Passaro sfiderà ora al terzo turno Karen Khachanov. Il russo ha impiegato tre set per superare la resistenza dell’argentino Roman Burruchaga, che all’esordio aveva battuto nettamente Lorenzo Sonego: 6-4 5-7 6-1 il punteggio finale in favore del nativo di Mosca. Debutto positivo poi per Carlos Alcaraz sul Centrale del Foro Italico, con una netta vittoria contro Dusan Lajovic. Lo spagnolo, numero 3 del tabellone, si è imposto con un doppio 6-3 in un’ora e 22 minuti, e ora attende il vincente della sfida tra Laslo Djere e Alex Michelsen.

Vittoria ancor più comoda per Arthur Fils, che in un’ora e 7 minuti ha spazzato via Tallon Griekspoor con un perentorio doppio 6-2. In due set anche la vittoria di Alexei Popyrin: 6-1 7-6(4) il punteggio finale in favore dell’australiano contro l’iberico Carlos Taberner.