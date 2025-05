Mads Pedersen è la prima Maglia Rosa dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia. Il danese della Lidl-Trek, già protagonista di un’eccezionale primavera di Classiche, prosegue sulla medesima onda lunga e vince in volata la prima tappa della Corsa Rosa, interamente in territorio albanese con partenza da Durazzo e arrivo a Tirana dopo 160 km. Pedersen ha sfruttato il grande lavoro fatto dalla sua squadra nell’ultima parte di gara, trovando lo spunto decisivo allo sprint; ancora una volta chiude al secondo posto Wout Van Aert, che non riesce ancora a sbloccarsi e ottiene l’ennesimo piazzamento stagionale. Il belga della Visma è stato sfortunato, non riuscendo subito a passare il venezuelano Orluis Aular (poi terzo al traguardo) che lo ha poi ostacolato, rendendo vano il tentativo di rimonta finale di WVA. Van Aert proverà a prendersi lo scettro di leader nella cronometro di domani.

Per l’Italia c’è il buon quarto posto di Francesco Busatto, davanti a Tom Pidcock e Diego Ulissi. In top ten anche Richard Carapaz, Max Poole, Nicola Conci e Davide Piganzoli. Tutto invariato in classifica generale per quanto riguarda le prime posizioni, con i distacchi dei primi tre dati dagli abbuoni; pagano dazio però alcuni big, che perdono terreno sull’ultima salita e giungono al traguardo attardati, come Derek Gee e soprattutto Thymen Arensman, staccato oltre un minuto e mezzo. Purtroppo il Giro d’Italia perde subito Mikel Landa, vittima di una brutta caduta a 5 km dal traguardo che gli costa il ritiro. Il basco della Soudal Quick-Step si è infortunato alla clavicola ed è stato subito immobilizzato e trasportato via in barella.

La cronaca della prima tappa

Pronti via e iniziano i primi tentativi di fuga, che prende il largo fin da subito. Si avvantaggiano in cinque: ci sono i tre azzurri Manuele Tarozzi, Alessandro Tonelli e Alessandro Verre e insieme a loro il belga Sylvain Moniquet e l’olandese Taco van der Hoorn. Il gruppo però controlla il margine e rimane attento senza lasciare troppo spazio ai battistrada. Da segnalare la caduta di Juan Ayuso a 90 km dal traguardo, scivolato nei pressi di una rotonda. Nessun problema per fortuna per lo spagnolo, il favorito insieme a Roglic per la vittoria finale, che dopo il cambio di bici e con l’aiuto di Baroncini è rientrato in gruppo.

Tonelli prova ad allungare a 2 km dal GPM di Gracen, e paga le conseguenze van der Hoorn che si stacca: i tre azzurri ci provano ma passa Moniquet e si prende la prima maglia azzurra del Giro. Sono i quattro fuggitivi a giocarsi anche l’inedito km Red Bull (che dà punti per la ciclamino e secondi di abbuono), che vede Tarozzi davanti a tutti. Il gruppo però si mette al lavoro con Visma e Lidl-Trek molto attive, e nel giro di pochi km i fuggitivi vengono riassorbiti: il ritmo è elevato sulla salita verso il GPM di Surrel e ne fanno le spese velocisti come Kooij e Bennett, mentre Fortunato transita per primo al GPM. L’ultimo velocista rimasto in gruppo è Groves, che alza però bandiera bianca durante la seconda salita verso Surrel.

La Lidl-Trek mette in grande difficoltà anche Van Aert grazie al lavoro di Ciccone, che in testa al gruppo alza il ritmo e si prende anche i punti del GPM. Il gruppo rimane compatto negli ultimi km e si arriva in volata, dove è tutto apparecchiato per il duello annunciato tra Van Aert e Pedersen: il danese sfrutta alla grande il lavoro di Vacek e brucia tutti prendendosi la prima Maglia Rosa, mentre il belga viene ostacolato da Aular e deve accontentarsi per l’ennesima volta del secondo posto nonostante un buono spunto negli ultimi metri.

Ordine d’arrivo prima tappa

Mads Pedersen (Lidl-Trek) 3:36:24 Wout Van Aert (Team Visma Lease a Bike) s.t. Orluis Aular (Movistar Team) s.t. Francesco Busatto (Intermarché – Wanty) s.t. Thomas Pidcock (Q.365 Pro Cycling Team) s.t. Diego Ulissi (XDS Astana Team) s.t. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) s.t. Max Poole (Team Picnic PostNL) s.t. Nicola Conci (XDS Astana Team) s.t. Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) s.t.

La classifica generale del Giro d’Italia