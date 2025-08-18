Il giovane azzurro della SSD Flat Sport unico italiano in gara, vince tre incontri per ippon e conquista la medaglia d’oro in Ungheria.

Grande soddisfazione per il judo italiano a Győr (Ungheria), dove il giovane Cristian Savarese (SSD Flat Sport) ha conquistato la medaglia d’oro al European Judo Hopes Tournament 2025 nella categoria +73 kg.

Savarese, unico azzurro presente alla manifestazione, ha offerto una prestazione di alto livello, superando con tre ippon i padroni di casa Rozgonyi, Novak e Demeny, fino a chiudere in trionfo la finale. «Sono felicissimo, il judo è la mia seconda casa – ha dichiarato dopo il successo –. Lo pratico da quando avevo due anni, seguendo le orme di mio padre. Ho preparato questa gara a lungo e in finale, nonostante l’aggressività del mio avversario, ho chiuso l’incontro in appena otto secondi».

L’evento ungherese, dedicato ai giovani talenti europei del tatami, ha rappresentato un’importante occasione di crescita tecnica e personale. Accanto alla competizione, gli atleti hanno potuto partecipare a una speciale sessione formativa con il giapponese Kazuhiko Tokuno, Kodokan expert e due volte medagliato mondiale.

«Per i ragazzi di questa fascia d’età l’aspetto fondamentale resta l’etichetta – ha ricordato Tokuno –. Il controllo del corpo è essenziale, ma lo è anche la capacità di percepire l’avversario e comunicare con lui».

Un successo che proietta Cristian Savarese tra le promesse più brillanti del judo italiano ed europeo, testimoniando la forza di un movimento giovanile che guarda con fiducia al futuro.