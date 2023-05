Torino-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Fiorentina, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. I granata affrontano i viola in una partita della tranquillità ma con l’obiettivo di approdare all’ottavo posto che è ancora possibile per entrambe. Chi riuscirà a spuntarla allo stadio Olimpico – Grande Torino? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 21 maggio.

Torino-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Fabio Bazzani.