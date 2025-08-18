Lunedì da non perdere in questo 18 agosto per lo sport in tv: finale tra Sinner e Alcaraz a Cincinnati ma non solo, ecco il programma.

Lo sport italiano oggi vivrà una giornata importante, soprattutto per gli appuntamenti con il mondo del tennis. Jannik Sinner scenderà ancora una volta in campo per una finale – oggi a Cincinnati – e lo farà ancora una volta contro Carlos Alcaraz. Ma non sarà l’unico ad affrontare un momento importante perché, nel tabellone femminile, in finale è arrivata anche Jasmine Paolini che se la vedrà con Iga Swiatek.

Oltre il tennis, ad attirare l’attenzione ci sarà anche il calcio con gli appuntamenti della Coppa Italia e con la Premier League e la Liga. Di seguito tutti i dettagli.

Sport in tv, lunedì 18 agosto importante per lo sport italiano: da Sinner alla Paolini, il programma

9.00 Lotta, Mondiali U20: seconda giornata – Diretta streaming su UWW+

17.00 Tennis, WTA Cleveland: primo turno (3° match sul Court 1 Lucia Bronzetti-Viktorija Golubic) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 21.00), Sky Sport Tennis (fino alle 21.00) e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

18.00 Calcio, Coppa Italia: Audace Cerignola-Hellas Verona (trentaduesimi di finale) – Diretta tv su 20 Mediaset; live streaming su Mediaset Infinity

18.30 Calcio, Coppa Italia: Spezia-Sampdoria (trentaduesimi di finale) – Diretta tv su Italia 1; live streaming su Mediaset Infinity

20.45 Calcio, Coppa Italia: Udinese-Carrarese (trentaduesimi di finale) – Diretta tv su 20 Mediaset; live streaming su Mediaset Infinity

20.00 Tennis, ATP Winston-Salem: primo/secondo turno (3° match sul Court 2 Mattia Bellucci-Francisco Comesaña) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 21.00), Sky Sport Tennis (fino alle 21.00) e Sky Sport Max; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

21.00 Tennis, ATP Cincinnati: Jannik Sinner-Carlos Alcaraz (finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

21.00 Calcio, Liga: Elche-Betis – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Leeds-Everton – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW

21.15 Calcio, Coppa Italia: Torino-Modena (trentaduesimi di finale) – Diretta tv su Italia 1; live streaming su Mediaset Infinity+

22.00 Tennis, WTA Monterrey: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

Non prima delle 24.00 Tennis, WTA Cincinnati: Jasmine Paolini-Iga Swiatek (finale) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW