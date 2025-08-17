Leao apre le marcature ma si ferma per un problema al polpaccio. Nella ripresa raddoppia Pulisic. A San Siro festa per i nuovi acquisti, con l’esordio di Modric.

Buona la prima per il nuovo Milan di Allegri, che supera 2-0 il Bari a San Siro e si qualifica ai sedicesimi di Coppa Italia. Davanti a 71mila spettatori, i rossoneri hanno messo in mostra personalità e qualità, pur con qualche apprensione legata alle condizioni di Rafael Leao.

Il portoghese ha infatti sbloccato la gara al 16’ con un colpo di testa da centravanti puro, ma subito dopo ha chiesto il cambio per un indurimento al polpaccio. Sostituito da Gimenez, sarà valutato nei prossimi giorni: la sua presenza all’esordio in campionato contro la Cremonese è in forte dubbio.

Senza il numero 10, il Milan ha continuato a creare occasioni: traversa di Pulisic dopo un’azione corale, due chance per Fofana, mentre Maignan ha risposto da campione a una conclusione insidiosa di Sibilli. Nella ripresa proprio Pulisic ha chiuso i conti firmando il 2-0, ben imbeccato da Gimenez.

Prima del match a San Siro è andata in scena la presentazione dei nuovi acquisti: standing ovation per Luka Modric, accolto come una star ed entrato nella ripresa insieme a Jashari. Esordio da titolari per Ricci ed Estupiñan, applausi anche per Okafor, vicino però al trasferimento al Leeds.

Occhio al mercato: caccia a un bomber

Sul fronte mercato, il ds Tare ha ammesso l’esigenza di un nuovo attaccante: «Hojlund è una buona opzione, ma anche Vlahovic è nei nostri pensieri. Un rinforzo in attacco arriverà».

Il ritorno di Allegri a San Siro, undici anni dopo, coincide così con un successo che dà fiducia: la strada è lunga, ma l’esordio è incoraggiante.