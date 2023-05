Giorgi-Rus stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Arantxa Rus nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La marchigiana arriva dal torneo di Madrid, dove all’esordio si è ritirata nelle battute iniziali del terzo set contro l’egiziana Mayar Sherif per via di un problema fisico. L’azzurra dovrà essere al meglio per superare la qualificata olandese, una delle giocatrici meglio attrezzate del circuito sotto il punto di vista fisico.

Quest’ultima, inoltre, si presenterà già rodata dopo due incontri vinti all’interno del tabellone cadetto. Qui ha lasciato le briciole prima alla greca Despina Papamichail e poi alla francese Elsa Jacquemot, entrambe annientate in due set. Giorgi conduce per 2-0 negli scontri diretti ma entrambi sono andati in scena sul cemento outdoor, l’ultimo proprio quest’anno nel deserto di Indian Wells (era sempre un primo turno). Sarà lei a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per Giorgi un terzo turno difficile ma non impossibile contro la russa Ekaterina Alexandrova, quindicesima testa di serie nella Capitale.

Giorgi e Rus scenderanno in campo oggi (mercoledì 10 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ultimo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 20.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Giorgi e Rus garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.