Pentathlon moderno, World Cup Sofia 2023: Micheli e Frezza in semifinale

Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Stefano Frezza (Aeronautica Militare) approdano in semifinale nella quarta tappa della World Cup 2023 di Pentathlon moderno in programma a Sofia, in Bulgaria. Eliminati invece gli altri due azzurri in gara, vale a dire Alessandro Colasanti (Carabinieri) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), che non hanno superato le qualificazioni di oggi. Frezza, inserito nel gruppo A, ha chiuso con 1151 punti, qui Parisi indietro con 1123 punti. Nel gruppo B undicesimo posto per Micheli a quota 1146, ventunesimo Colasanti con 1130 punti.

Sempre oggi si è disputato anche il ranking round di scherma femminile in vista della semifinale di domani: Francesca Tognetti (Carabinieri) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) hanno chiuso rispettivamente con 230 e 225 punti.