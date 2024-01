Giorgi-Ostapenko stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Brisbane 2024

Camila Giorgi se la vedrà contro Jelena Ostapenko nel secondo turno del WTA 500 di Brisbane 2024, appuntamento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. La marchigiana ha esordito in territorio oceanico battendo in rimonta la ventiduenne a stelle e strisce Peyton Stearns. Si contenderà un posto negli ottavi di finale insieme alla lettone, terza testa di serie della manifestazione e numero dodici del ranking mondiale. Quest’ultima, infatti, ha potuto usufruire di un bye al primo turno. Sarà l’ex campionessa del Roland Garros a partire favorita, anche se il bilancio degli scontri diretti si trova in perfetta parità (2-2). Giorgi, in caso di successo, troverebbe in ogni caso una cliente molto ostica: una tra la ceca Karolina Pliskova oppure la rientrante giapponese Naomi Osaka.

Giorgi e Ostapenko scenderanno in campo nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 gennaio. Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro di giornata sullo Show Court 1 con inizio fissato non prima delle ore 05.00 italiane (le 14.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul veloce australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà un canale dedicato esclusivamente a sé ovvero Sky Sport 253. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Giorgi e Ostapenko, fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.