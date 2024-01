Bronzetti-Sabalenka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Brisbane 2024

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Aryna Sabalenka nel secondo turno del WTA 500 di Brisbane 2024, appuntamento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. La romagnola è reduce dal successo conquistato in due parziali lottati ai danni della diciannovenne a stelle e strisce Ashlyn Krueger. Adesso lo scontro proibitivo contro la campionessa bielorussa, prima testa di serie della manifestazione e numero due del ranking mondiale. Quest’ultima all’esordio, infatti, ha potuto beneficiare di un bye da parte degli organizzatori. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Bronzetti che partirà sfavorita secondo le quote dei bookmakers.

Bronzetti e Sabalenka scenderanno in campo domani (mercoledì 3 gennaio), con orario e campo ancora da definire. Gli organizzatori, infatti, devono comunicare la schedule ufficiale. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul veloce australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà un canale dedicato esclusivamente a sé ovvero Sky Sport 253. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Bronzetti e Sabalenka, fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.