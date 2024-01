Milan-Cagliari, Pioli: “Partenza con il freno tirato. Jovic per me è un grande giocatore”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia ed il conseguente passaggio di turno a spese del Cagliari di Claudio Ranieri. La linea verde ha avuto gli esiti sperati con il tecnico dei rossoneri che ha testimoniato la sua felciità con queste parole.

Pioli: “Siamo partiti un po’ frenati, poi dopo il gol ci siamo sbloccati, abbiamo fatto un’ottima prestazione. I ragazzi hanno qualità e talento, hanno belli atteggiamenti che devono portare avanti, si vede che la scuola Milan ha lavorato bene. Poi chiaramente hanno talento, altrimenti non sarebbero qua. I giovani stanno dimostrando di starci bene, non saranno considerati soltanto in caso d’emergenza, ma come alternative. Abbiamo affrontato questa partita con la giusta mentalità. Vittoria della Coppa Italia? Ci dobbiamo tenere, chiaro che questa sera la priorità era preservare chi sta giocando un po’ di più. Ci dobbiamo provare, il calendario sarà molto impegnativo, anche l’Europa League sarà il nostro obiettivo, ma faremo di tutto per andare avanti anche in Coppa Italia. Le scelte sono state fatte in maniera lucida per il momento che stiamo vivendo, ho preferito non rischiare e far giocare i ragazzi che hanno dimostrato di meritarsi la fiducia“.

E ancora: “Continuo a credere che Jovic abbia grandissime qualità per essere un grande giocatore. Adesso sta bene fisicamente e mentalmente, ha qualità nel giocare di sponda e dentro l’area, deve avere dentro sé grandissime ambizioni, ha la qualità per fare bene“.