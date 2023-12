Giorgi-Ostapenko in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Brisbane 2024

Camila Giorgi se la vedrà contro Jelena Ostapenko nel secondo turno del torneo WTA 500 di Brisbane 2024, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Dopo aver inaugurato la stagione con una vittoria in rimonta ai danni della statunitense Peyton Stearns, Camila torna in campo e sarà opposta all’istrionica Ostapenko, terza forza del seeding e dunque già al secondo turno in virtù di un bye. I precedenti sono in parità (2-2), ma poco attendibili dato che ben tre si sono giocati sull’erba e l’altro, il più datato, risale al 2016 sul cemento polacco di Katowice. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà la tennista lettone, che negli ultimi anni ha dimostrato maggiore continuità, ma Giorgi potrà assolutamente giocarsi le proprie carte.

Giorgi e Ostapenko scenderanno in campo martedì 2 gennaio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo Wta di Brisbane avrà un canale dedicato, vale a dire Sky Sport 253. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di Camila fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.