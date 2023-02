Conegliano Running in Rosa: presente Silvia Furlani, da 30 anni contro la sclerosi multipla

Silvia Furlani sarà ospite d’eccezione alla Conegliano Running in Rosa, prima edizione della corsa che si svolgerà domenica 5 marzo a Cima. L’atleta friulana di 62 anni, è malata da oltre 30 anni di sclerosi multipla, ma non si è mai fermata: maratone, mezze maratone, trail, portando con sé un messaggio di positività, determinazione, coraggio: “Senza lo sport non so come avrei fatto, è stata la mia ancora di salvezza. Non mi fermo mai, ogni domenica una corsa”.

La Conegliano Run in Rosa è un’occasione di divertimento, condivisione e solidarietà e il ricavato sarà devoluto in beneficenza a Sogni Onlus e Nostra Famiglia. “E’ una corsa dedicata alle donne, ma la partecipazione sarà aperta anche agli uomini”, ha affermato Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliano. “L’evento sostiene la campagna mondiale Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno e il ricavato, dedotti i costi organizzativi, sarà devoluto a Sogni Onlus e alla Nostra Famiglia di Conegliano. In città una corsa in rosa ancora mancava, anche per questo stiamo riscontrando grande interesse: la partecipazione è aperta a tutti, sarà possibile iscriversi sino a pochi minuti dalla partenza in Piazza Cima, sotto la loggia del Comune”.