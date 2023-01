Entry list Wta Abu Dhabi 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2023. Si gioca dal 6 al 12 febbraio sul veloce all’aperto della città degli Emirati Arabi. Evento che viene inserito in calendario con una licenza annuale per sostituire il torneo di San Pietroburgo, cancellato per i ben noti motivi relativi al conflitto in Ucraina. Come prevedibile una lista ricca di nomi importanti, con Ons Jabeur numero uno del seeding e ben dieci top-20 presenti. Al via anche la nostra Martina Trevisan. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 500 di Abu Dhabi.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST WTA 500 ABU DHABI 2023

1 Ons Jabeur 2

2 Daria Kasatkina 8

3 Veronika Kudermetova 9

4 Paula Badosa 11

5 Belinda Bencic 13

6 Danielle Collins 14

7 Beatriz Haddad Maia 15

8 Anett Kontaveit 17

Jelena Ostapenko 18

Liudmila Samsonova 19

Barbora Krejcikova 21

Martina Trevisan 22

Elena Rybakina 23

Shuai Zhang 24

Marie Bouzkova 26

Elise Mertens 27

Amanda Anisimova 29

Bianca Andreescu 22 (SR)

ALTERNATES

1 Qinwen Zheng 30

2 Karolina Pliskova 31