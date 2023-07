Torino, visite mediche per Tameze: nel pomeriggio raggiungerà la squadra a Pinzolo

Adrien Tameze è pronto a diventare un giocatore del Torino. Il centrocampista classe 1994 – che arriva dall’Hellas Verona – si è presentato questa mattina al Centro di medicina dello sport per sottoporsi alle visite mediche propedeutiche alla firma. Nel pomeriggio si unirà al gruppo di Ivan Juric direttamente a Pinzolo (Trento), in Val Rendena, dove la squadra è in ritiro per la preparazione estiva. Questa sera probabilmente l’ormai ex Hellas verrà presentato ai tifosi con la festa in piazza organizzata dal club e dal piccolo comune in provincia di Trento. Nella giornata di ieri, Raoul Bellanova, altro neo acquisto, ha svolto il suo primo allenamento.