Il palinsesto giornaliero completo di tutti gli sport in tv di domenica 15 giugno 2025

Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 15 giugno 2025. Giornata ricca di sport dove in programma troviamo il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro d’Italia NextGen, il Giro del Delfinato ed il Giro di Svizzera, i motori con la Superbike, la scherma con gli Europei, il judo con i Mondiali, il volley con la Nations League, e non solo.

Giornata calda anche per la Ferrari che alle ore 20.00, nella gara del GP del Canada, andrà in scena il decimo atto del Mondiale 2025 di F1 dove si correrà sul tracciato di Montreal.

IL PALINSESTO DELLO SPORT IN TV

09.00 – YouTube FIE, dalle ore 18.00 semifinali e finali su Rai 2 HD, Sky Sport Arena: Scherma, Europei Genova: spada individuale maschile e sciabola individuale femminile

09.30- Sportface Tv: Ginnastica Ritmica, Campionati Italiani Assoluti e d’Insieme, finali

09.40- Eurosport 2 HD, discovery+, NOW, DAZN: Ciclismo femminile, Giro di Svizzera, 4a tappa

09.55- Sportface Tv: Arrampicata, Coppa Italia Lead, 3^ Tappa

10.00- Rai Sport HD, Rai Play: Canottaggio, Coppa del Mondo Varese: 3a giornata

11.00- – Sky Sport Uno, 13.00 differita TV8 HD: Superbike, GP Emilia-Romagna: Superpole Race

11.30- judo.tv, dalle 18.00 final block su Sky Sport 251, Rai Play Sport 2: Judo, Mondiali Budapest: -57 kg femminili e -73 kg maschili

12.00 – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport TenniS: Tennis, WTA 250 ‘s-Hertogenbosch: finale

12.20 – discovery+, YouTube Giro d’Italia, differita ore 20.00 su Rai Sport HD, Rai Play : Ciclismo, Giro d’Italia Next Gen: 1a tappa, Rho-Rho (cronometro individuale, 8.4 km)

POMERIGGIO

13.00- Sportface Tv: Atletica, Campionati Societari Assoluti, Finale Oro

13.30- Eurosport 2 HD, discovery+, NOW, DAZN, 15.40 Rai Sport HD: Ciclismo, Giro del Delfinato: 8a tappa, Val d’Arc-Plateau du Mont Cenis (133.3 km)

14.00- – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, NOW, TV8 HD: Superbike, GP Emilia-Romagna: gara-2

14.00- Sky Sport Arena, Sky Go, NOW: Tennis, ATP 250 Stoccarda: finale

14.30- – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Max, Sky Go, NOW: Tennis, WTA 500 Queen’s: finale

14.30 – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW: Tennis, ATP 250 ‘s-Hertogenbosch: finale

Inoltre 14.30- 15.10 discovery+: Ciclismo, Giro di Svizzera: 1a tappa, Küssnacht-Küssnacht (129.4 km)

15.55- Sportface Tv: Atletica, Coppa Italia Lead, 3^ Tappa

17.00- DAZN, VBTV: Volley, Nations League: Italia-Argentina

17.00– 18.00 Rai Sport HD, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW: Atletica, Diamond League Stoccolma

18.00- DAZN: Calcio, Mondiale per Club: Bayern-Auckland City

18.00- uefa.tv: Calcio, Europei Under 21: Inghilterra-Slovenia

Sempre alle 18.00 – uefa.tv: Calcio, Europei Under 21: Finlandia-Ucraina

SERA

20.00- – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, NOW, 21.30 differita TV8 HD: F1, GP Canada: gara

21.00– DAZN, Italia 1, Mediaset Infinity: Calcio, Mondiale per Club: PSG-Atletico Madrid

21.00 – uefa.tv: Calcio, Europei Under 21: Cechia-Germania