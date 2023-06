Djokovic-Ruud oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Casper Ruud nella finale maschile del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in chiusura sui campi di terra battuta di Parigi. Il serbo è ad un passo dalla storia. Vincendo, infatti, tornerebbe numero uno al mondo ma soprattutto agguanterebbe il suo 23° Major mettendo a segno il sorpasso nei confronti del rivale di sempre Rafael Nadal nella classifica ‘all-time’. L’operazione è decisamente fattibile per Djokovic ma non scontata contro il solido norvegese.

Quest’ultimo è giunto ormai alla terza finale della carriera in uno Slam (la seconda consecutiva nella capitale francese). Il bilancio dei precedenti, tuttavia, non può dare conforto a Ruud. Il suo avversario, infatti, si trova avanti addirittura per 4-0 (2-0 il computo sul rosso e 8-0 quello dei set). In tutte le occasione, tuttavia, lo scandinavo ha sempre dimostrato di poter quanto meno impensierire il campione balcanico. Djokovic, però, sembra ormai avere il vento in poppa dopo la vittoria in quattro set sullo spagnolo Carlos Alcaraz. Il suo terzo successo al Roland Garros è lì a portata di mano.

SEGUI IL LIVE DI DJOKOVIC-RUUD

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Ruud scenderanno in campo oggi (domenica 11 giugno). I due giocatori sono pianificati come secondo ed ultimo incontro della giornata sul Court Philippe-Chatrier con inizio fissato non prima delle ore 14.30. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale maschile tra Djokovic e Ruud garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.