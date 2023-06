Sport in tv domenica 11 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 11 giugno 2023. Grande protagonista di giornata è il calcio con tre sfide da non perdere: lo scontro salvezza tra Verona e Spezia, il ritorno della finale playoff di Serie B tra Bari e Cagliari e la finale dell’Europeo Under 20 che vedrà gli Azzurrini sfidare l’Uruguay. Spazio anche alla MotoGP con il Gran Premio del Mugello e al tennis con la finale del Roland Garros tra Djokovic e Ruud. Di seguito il programma completo.