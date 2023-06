Highlights ottava tappa Giro del Delfinato 2023: trionfa Ciccone, a Vingegaard la corsa (VIDEO)

di Giorgio Billone

Il video con gli highlights dell’ottava e ultima tappa del Giro del Delfinato 2023. E’ Giulio Ciccone a trionfare in una frazione adattissima alle sue caratteristiche di scalatore, secondo posto per Jonas Vingegaard che conquista al contempo l’intera corsa francese giunta all’edizione numero 75, dominata in lungo e in largo dallo scandinavo della UEA-Emirates. Di seguito ecco le immagini salienti.