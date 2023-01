Djokovic-Paul domani in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Novak Djokovic affronterà Tommy Paul nella semifinale dell’Australian Open 2023 (cemento outdoor). Il tennista serbo va a caccia della sua decima finale a Melbourne, torneo dove ha sempre vinto una volta arrivato almeno in semifinale (bilancio di 9-0). A contendergli l’accesso all’atto conclusivo sarà l’americano Paul, sorpresa del torneo e futuro Top 20. Tra i due non ci sono precedenti, ma Nole scenderà in campo nettamente favorito. Dopo le vittorie contro due ottimi giocatori come Rublev e De Minaur, entrambi teste di serie, sarebbe sorprendente un suo mancato successo contro Paul.

Djokovic e Paul scenderanno in campo domani, venerdì 27 gennaio, alle ore 09:30 sulla Rod Laver Arena. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN.

In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale della semifinale tra Djokovic e Paul. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.