Tsitsipas-Khachanov domani in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Stefanos Tsitsipas affronterà Karen Khachanov nella semifinale dell’Australian Open 2023 (cemento outdoor). Chi conquisterà la prima finale della carriera a Melbourne? A deciderlo sarà il match tra il greco e il russo, che si affrontano per la sesta volta in carriera. Tsitsipas ha vinto tutti e 5 i precedenti e partirà ampiamente favorito, anche in virtù della maggiore esperienza ad alti livelli. Inoltre, salvo la sfida contro Jannik Sinner, non ha mai faticato né mostrato segni di cedimento. Guai però a sottovalutare Khachanov, che ha approfittato di un tabellone favorevole per centrare la sua seconda semifinale consecutiva a livello slam.

Tsitsipas e Khachanov scenderanno in campo domani, venerdì 27 gennaio, alle ore 04:30 sulla Rod Laver Arena. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di semifinale tra Tsitsipas e Khachanov. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale e, al termine della partita, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.