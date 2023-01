Tsitsipas-Khachanov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Stefanos Tsitsipas se la vedrà contro Karen Khachanov nel penultimo atto degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Quarta semifinale negli ultimi cinque anni a Melbourne per il greco che, dopo aver avuto la meglio al quinto set su Jannik Sinner, ha sconfitto in tre parziali abbastanza agevoli la sorpresa ceca Jiri Lehecka. Il russo, invece, ha approfittato del ritiro ad inizio terzo set dello statunitense Sebastian Korda nei quarti di finale. Per lui si tratta della seconda semifinale Slam in carriera, la seconda consecutiva dopo quella raggiunta agli US Open lo scorso settembre. L’indiscusso favorito sembra essere Tsitsipas, che si trova avanti negli scontri diretti addirittura per 5-0 (4-0 il bilancio sul veloce). Solamente in due occasioni, inoltre, Khachanov è riuscito a strappare un set al suo avversario. Nel mirino per l’ateniese c’è la seconda finale della carriera a livello Slam dopo quella ottenuta al Roland Garros 2021, persa al quinto parziale dopo aver rimontato due set di svantaggio al serbo Novak Djokovic.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Tsitsipas e Khachanov scenderanno in campo venerdì 27 gennaio. Il campo sarà la Rod Laver Arena con orario da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale per la giornata in questione. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di semifinale tra Tsitsipas e Khachanov. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale e, al termine della partita, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.